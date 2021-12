Sécurité routière : se faire raccompagner avec sa voiture, c'est possible à Caen

La start-up Captain Sam, fondée par Morgane Renault, propose désormais aux Caennais qui ont bu plus que de raison pour prendre le volant, de les raccompagner chez eux avec… leur propre voiture ! "J'ai découvert ce concept en Colombie", explique la jeune femme qui s'est associée dans cette aventure avec Laure Guyot.

1,30€ la minute

"En fin de soirée, laisser son véhicule sur place, c'est parfois un problème, notamment quand on travaille et qu'on doit le récupérer le lendemain." Pour bénéficier du service, les plus organisés peuvent réserver par téléphone avant de sortir. Ceux qui ont à faire face à un imprévu ne sont pas en reste et peuvent commander en plein milieu de la nuit. "Le prix est fixe, à la commande. 1,30€ la minute par voiture, dans un rayon de 35 minutes autour du centre-ville de Caen. Comme ça, pas de surprise sur le prix de la course." Les chauffeurs eux sont recrutés par Captain Sam. "Il ne s'agit pas de leur activité principale. Mais nous vérifions leur casier judiciaire et le nombre de points sur leur permis." Ne reste plus à la fête qu'à être belle !

Pratique. www.captain-sam.fr tél. 06.20.19.14.25.