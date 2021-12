Violences conjugales : une femme mortellement poignardée à Rouen

Il est quasiment 17h30, ce mardi 8 mars 2016, quand la police reçoit l'appel d'une personne qui s'inquiète d'entendre des cris et des bruits de lutte. Ils semblent provenir d'un appartement voisin du sien, au quatrième étage de son immeuble, situé au 24 rue Antoine de Saint-Exupéry, à Rouen.

Rapidement, les policiers de la patrouille de Police-secours et de la Brigade anti-criminalité de Rouen se rendent sur place. En entrant dans l'appartement, ils découvrent une scène macabre. Plusieurs traces de sang jonchent le sol et dans le salon, le corps d'une femme, étendue sur le dos dans une mare de sang. À côté, un homme, son mari, est agenouillé, les mains ensanglantées. Dans une chambre de l'appartement, une voisine a pris en charge les enfants du couple : un petit garçon âgé d'un an et demi, et sa petite sœur d'à peine 4 mois.

Déjà connu des services de police





Pendant que les pompiers pratiquent un massage cardiaque pour tenter – en vain – de réanimer la femme, âgée de 35 ans, l'homme de 43 ans est interrogé par les policiers. Rapidement, il reconnaît les faits avant d'être placé en garde à vue. D'après une source judiciaire, il serait connu des services de police pour des violences conjugales commises par le passé. Un couteau porteur de traces de sang a été retrouvé dans la cuisine et saisi pour les besoins de l'enquête qui a été confiée à la Brigade criminelle de Rouen.