Rouen : après une bagarre, ils retrouvent un homme mort chez eux le lendemain matin

La veille au soir, un groupe de quelques personnes s'était retrouvé dans l’habitation pour regarder le match de football opposant le PSG à Manchester City. Sur fond d'une soirée fortement alcoolisée, un différend aurait éclaté entre plusieurs personnes, entraînant bagarre et dégradations dans l'immeuble. Au cours de la rixe, la victime, un homme âgé de 35 ans, aurait essuyé des coups très violents dans des circonstances floues qui restent à établir. Une fois le calme revenu, ses camarades l'allongent sur un lit de l'appartement où s'était déroulée la soirée.

Réveil mortel

Le lendemain matin, aux alentours de 10h, les occupants de l'habitation ne parvenant pas à réveiller l'homme appellent le SAMU qui se dépêche sur place. Le décès de l'homme est alors constaté par le médecin du SAMU. Contactée aux vues des circonstances inquiétantes du décès, la police arrive sur place à 11h40. Après quelques relevés, le corps de l'homme est transporté à l'institut médico-légal de Rouen. Une autopsie était ce vendredi après-midi en cours de réalisation afin de déterminer la cause de la mort et connaître la quantité d'alcool absorbée par la victime qui pourrait être l'une des raisons du décès. Une hémorragie interne due aux coups reçus ou a une chute au cours de la bagarre n'est pas exclue non plus.

Parallèlement, une enquête pour homicide était ouverte et confiée à la Brigade criminelle de la Sûreté départementale. En fonction des résultats de l'autopsie, elle est susceptible d'être requalifiée pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Plusieurs témoins et personnes présentes ont été auditionnées.