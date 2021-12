Loi Travail : manifestation de grande ampleur annoncée à Caen ce mercredi

Des rassemblements vont avoir lieu partout en ex-Basse-Normandie : à Lisieux (12h place François Mitterrand), Cherbourg (rassemblement citoyen devant la mairie à 10h et à 16h30), Argentan (à 16h Place Leclerc) et Alençon (à 18h sur la Place de l'hôtel de ville). Mais c'est à Caen qu'on attend la plus forte mobilisation.

Le syndicat CGT a lancé un appel au rassemblement à midi devant l'Hôtel de Ville, tandis que la plupart des autres syndicats, notamment des syndicats étudiants et organisations lycéennes comme les mouvements jeunes des groupes politiques, ont donné rendez-vous à 15h devant le Campus 1 de l'université.

Les lycéens ont d'ores et déjà prévu des blocus d'établissements. Le syndicat étudiant UNEF, rejoint par les mouvements jeunes de différents groupes politiques, pense mobiliser un millier d'étudiants, peut-être même plusieurs milliers. Au programme de cette manifestation, l'enterrement symbolique d'un code du travail quelque part entre la préfecture du Calvados et le tribunal des prudhommes.

Les jeunes seront rejoints par les cheminots, dont 90% sont en grève depuis mardi soir. En conséquence, la SNCF prévoit seulement 3 trains sur 10 entre Cherbourg et Paris, 4 entre Paris et Cherbourg. Aucune liaison complète ne sera disponible entre Caen et Rennes.

On attend des difficultés de circulation routière, et les différents réseaux de transport en commun devraient être impactés.