New York (AFP). Nouvel album et tournée américaine pour Bob Dylan

Intitulé "Fallen Angels", son nouvel album sortira le 20 mai, soit quatre jours avant l'anniversaire du chanteur et compositeur américain, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Cette sortie est discrètement mentionnée au bas d'une affiche annonçant sa tournée américaine, postée sur Twitter et Facebook lundi. Pour près de trente dates organisées sur deux mois aux Etats-Unis, Bob Dylan partagera la scène avec, en première partie, Mavis Staples, chanteuse septuagénaire de blues et de soul. L'Américain avait déjà annoncé quelque 15 dates au Japon en avril. "Fallen Angels" sortira à peine plus d'un an après le dernier album de Bob Dylan, "Shadows in the Night", qui regroupait des reprises du crooner américain Frank Sinatra. En 2012, il avait sorti "Tempest", que certains avaient interprété, erronément, comme étant un album d'adieu car il partageait le titre d'une des dernières pièces de William Shakespeare, "La Tempête". S'il semble loin de songer à prendre sa retraite, le chanteur prend toutefois soin de préserver son héritage musical: Bob Dylan a annoncé la semaine dernière la vente de ses archives, avec plus de 6.000 objets, enregistrements et documents, à l'université américaine de Tulsa, dans l'Oklahoma (sud), qui prévoit de créer un espace d'exposition permanent. En 2014, il avait publié un coffret de l'ensemble des enregistrements réalisés en 1967 en vue de l'album "The Basement Tapes", qui est finalement sorti en 1975.

