L’arôme naturel des fines herbes

Tarte aux herbes

Pour 6 personnes

Préparation : 15 mn

cuisson : 30 mn



Un rouleau de pâte brisée,

200 g de fines herbes (percil, cerfeuil, ciboulette)

10 g de beurre, 100 g de lardons fumés, 1,5 dl de lait, 1,5 d de crème, 3 œufs

Sel, poivre blanc, muscade

100 g d’Emmental râpé



Lavez et hachez finement au couteau les fines herbes : posez sur la planche à découper les fines herbes réunies en pressant dans la main gauche. Taillez comme pour découper des tranches, en laissant glisser la lame du couteau le long des phalanges de la main gauche en rentrant le bout des doigts. Dans une poêle en teflon, faites revenir vivement dans le beurre les lardons fumés. Laissez refroidir. Battez les œufs et mélangez avec le lait et la crème. Assaisonnez avec le sel, le poivre et la muscade.

Foncer le moule à tarte. Posez le fromage et les lardons sur le fond. Recouvrez de fines herbes. Posez la tarte sur la plaque à pâtisserie à l’entrée du four et garnissez avec le flan salé pour éviter tout débordement pendant le transport. Faites cuire au four 180°C 20 à 25 minutes.Conseil : n’oubliez pas de sortir le rouleau de pâte prête à l’emploi suffisamment à l’avance pour éviter que la pâte ne casse au moment de la dérouler.