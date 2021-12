Los Angeles (AFP). Dopage: Maria Sharapova tombe de haut

Alors que les amateurs de tennis redoutaient qu'elle annonce, à 28 ans, la fin de sa carrière en raison de la blessure à un avant-bras qui l'empoisonne depuis des mois, Sharapova a pris tout le monde à contrepied. "Si j'avais décidé d'annoncer la fin de ma carrière, je ne l'aurais pas fait dans un hôtel du centre-ville de Los Angeles avec une moquette aussi particulière", a-t-elle, timidement, souri. Le visage fermé, la Russe aux cinq titres du Grand Chelem a révélé que la Fédération internationale de tennis lui avait notifié le 2 mars qu'un de ces échantillons prélevés le 26 janvier à Melbourne était positif. "Depuis dix ans, je prends un médicament sur prescription de mon médecin de famille (...), ce médicament n'était pas sur la liste des produits prohibés par l'Agence mondiale antidopage, mais le règlement a changé le 1er janvier dernier et ce médicament est devenu un produit prohibé, ce que je ne savais pas", a-t-elle poursuivi. - 'Je suis pleinement responsable' - Sharapova n'a pas rejeté la faute sur son médecin ou sur tout autre membre de son entourage. "Je suis pleinement responsable, j'ai fait une énorme erreur, j'ai reçu un mail de l'Agence mondiale antidopage fin décembre et je n'ai pas contrôlé la liste pour voir si ce médicament figurait maintenant sur la liste des produits prohibés", a-t-elle admis. "Je suis responsable de ce que j'ingère, je me targue depuis mon plus jeune âge d'être très professionnelle, mais j'ai fait une énorme erreur, j'ai déçu mes supporteurs, j'ai laissé tomber mon sport", a regretté Sharapova qui a amassé 29 millions de dollars en gains en 2015, dont sept seulement sur les courts. Le médicament en question, le meldonium ou mildronate, lui est prescrit depuis 2006 pour "traiter des problèmes de santé récurrents, un déficit en magnésium, une arythmie cardiaque et des cas de diabète dans (sa) famille". Principalement utilisé dans la prévention des infarctus, il est classé parmi les hormones et modulateurs métaboliques (groupe S4) depuis le 1er janvier 2016. - Suspendue à titre provisoire - Le meldonium, mis au point dans les années 1970 dans l'ex-URSS, agite depuis plusieurs semaines les autorités antidopage: la Suédoise Abeba Aregawi, championne du monde 2013 du 1500 m (athlétisme), le couple russe Ekaterina Bobrova (patinage artistique), la biathlète ukrainienne Olga Abramova, le coureur de la formation cycliste russe Katusha Edouard Vorganov ont tous été contrôlé positifs à cette substance. La Fédération internationale de tennis a annoncé quelques minutes après la fin de cette conférence de presse que Sharapova était "suspendue à titre provisoire à partir du 12 mars en attendant le déroulement de la procédure". A court-terme, cette suspension ne change pas le programme de Sharapova: la 7e joueuse mondiale a déclaré forfait pour le tournoi d'Indian Wells qui commence mercredi. Elle n'est plus apparue sur le circuit depuis l'Open d'Australie justement où elle s'était inclinée en quarts de finale face à sa grande rivale, l'Américaine Serena Williams. "Je sais que je m'expose à des conséquences, mais je ne veux pas finir ma carrière de cette façon", a-t-elle reconnu. "J'espère que je vais avoir la chance de rejouer", a conclu celle qui avait quitté la Russie, enfant, sans parler le moindre mot d'anglais pour devenir aux Etats-Unis la première N.1 mondiale russe et une femme d'affaires avisée et richissime.

