3ème Forum des métiers animaliers au Zoo de Jurques - Samedi 12 Mars

Le Zoo de Jurques a la solution, et vous propose une journée d'information, ce sera lors de la 3ème édition du Forum des métiers animalier.





Jeunes, ou moins jeunes, écoutez Guillaume Ourry, responsable du Parc au zoo de Jurques, il vous explique ce qui vous attend samedi :







Guillaume Ourry - 3ème Forum des métiers animaliers Impossible de lire le son.

Des professionnels accueilleront les visiteurs dès 10h00 sur les stands (Salle Cap Brousse)Formations et écoles :- MFR Carquefou (formation au métier de soigneur animalier en parc zoologique)- Lycée agricole de Vire (bac pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune)- ACFI Conseil (formation et insertion)Professionnels et associations du monde animal :- Association la Dame blanche (protection et soin de la faune sauvage locale)- Alligator Bay (reptilarium)- Les chèvres de M. Martin- Vétérinaire et ASV du cabinet vétérinaire «Mon Véto»- Mme Camille Genissel (comportementaliste) - Soigneur animalier (zoo de Jurques)Interventions (Salle "La part du lion")- 10h30 : Dr Carole Dubard vétérinaire- 11h00 : ACFI Conseil (formation)- 15h00 : MFR Carquefou (formation)- 16h00 : Camille Genissel (comportementaliste)- 17h00 : Soigneur animalier (zoo de Jurques)