2221 réservistes en Normandie

Partout en France, du 6 mars au 2 avril 2016 se tient la Journée nationale du réserviste (JNR) avec pour thème cette année : « Une nouvelle réserve pour de nouvelles menaces ». L'occasion de s'intéresser aux réservistes qui vivent et servent en Normandie. À la fin du mois de novembre 2015, on en comptabilisait plus de 2200 dans la région.

En parallèle de leur vie professionnelle ou de leurs études, des hommes et femmes enfilent l'uniforme de militaire quelques jours par an. Ils sont réservistes. Mais attention, qu'ils servent au sein de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine ou encore de la gendarmerie nationale, quand ils revêtent l'uniforme, rien ne les distinguent des militaires d'active.

À 25 ans, le quartier-maître de 1ère classe Nicolas Samson est brasseur dans la vie civile. Réserviste depuis 2008, il assure aujourd'hui l'encadrement des préparations militaires « Marine » (PMM) en Seine-Maritime, une trentaine de jours par an. Auparavant, il avait passé les qualifications de fusilier-marin, et dans ses missions de réserve, il assurait la sécurité de bâtiments (dans tous les sens du terme) de la Marine nationale. « J'ai découvert la réserve en cherchant sur internet, mais c'est après avoir effectué ma préparation militaire que j'ai vraiment eu le déclic. J'avais l'envie de servir mon pays différemment et cette forme d'engagement me convient parfaitement. »

Également réserviste, le quartier-maître de 2e classe Maxime Tete, s'est engagé en 2013. Il sert aujourd'hui en tant que guetteur au sein du sémaphore de Fécamp une trentaine de jours par an. Du haut de ses 21 ans, passionné d'histoire et de géopolitique, il souhaite aujourd'hui aller plus loin dans son engagement et intégrer, à l'issue de sa formation d'ingénieur, une école d'officiers de la Marine nationale, pour tenter ensuite d'y faire carrière.

Différentes formes d'engagement

Si les spécialités sont multiples au sein de la réserve, notamment en fonction du grade, de la formation et du métier de chacun, deux formes d'engagement se distinguent toutefois : la réserve opérationnelle, et la réserve citoyenne.

La première regroupe l'ensemble des personnes qui, après une préparation militaire, ont formulé le vœu de servir en tant que réserviste pour effectuer des missions opérationnelles, en renfort des unités classiques. Par ailleurs, les militaires à la retraite sont également placés pour cinq années sous le statut de réservistes opérationnels et peuvent, riches de leur carrière militaire, être rappelés durant cette période pour continuer à servir la France en cas de besoin. Pour cela, tous sont protégés et rémunérés lors de leurs renforts, au même titre qu'un militaire d'active.

Les réservistes citoyens, sont eux des personnes civiles, qui s'engagent bénévolement à faire rayonner l'action de la Défense. « Dans le département de la Seine-Maritime, j'ai voulu travailler avec des professeurs, des patrons d'entreprises, des élus, etc., pour accentuer les efforts faits envers la jeunesse », précise le lieutenant-colonel Jean Garnier, délégué militaire départemental adjoint de Seine-maritime. Sur les 2 221 réservistes que compte la Normandie, 119 sont des réservistes citoyens.

La gendarmerie, un cas à part

Comme le confirme la tendance nationale, c'est au sein de la gendarmerie nationale que la réserve compte le plus d'engagés. Sur près de 55 000 réservistes en France, environ 27 000 servent ponctuellement dans la gendarmerie. En Normandie, ils sont 1556 (dont 60 réservistes citoyens) à revêtir régulièrement l'uniforme de gendarme. Sans surprise, c'est en Seine-Maritime et dans le Calvados qu'ils sont les plus nombreux avec respectivement 396 et 373 réservistes opérationnels. Les gendarmes que vous croisez parfois en campagne ou sur le bord des routes sont donc peut-être réservistes, ce qui ne doit toutefois en rien changer votre respect du Code de la Route...

Une volonté de renforcer la réserve en France

Dans son discours prononcé en novembre 2015 devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, le Président de la République, François Hollande, parlait de faire évoluer la réserve en une forme de Garde nationale à la française, avec davantage de prérogatives, et une mobilisation facilité. Pour l'heure, aucune information sur cette potentielle évolution n'a été évoquée officiellement. Reste toutefois que de nombreux efforts, notamment budgétaires, ont été faits pour accroître le recours aux réservistes lors des derniers mois, notamment à la suite des attentats de novembre 2015. Objectifs principaux de ce renforcement : augmenter le nombre de réservistes en recrutant 12 000 volontaires supplémentaires d'ici 2019, et passer d'un emploi moyen d'une vingtaine de jours d'activité annuelle, à 30 jours par an, et par réserviste.