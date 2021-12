Paris (AFP). Grèves mercredi: trafic fortement perturbé à la SNCF, normal dans le métro

Le préavis de grève (non reconductible) déposé par les quatre syndicats représentatifs à la SNCF (CGT, l'Unsa, SUD et CFDT) pour défendre les conditions de travail des cheminots et réclamer des embauches, court de mardi 19H00 à jeudi 8H00. La SNCF invite "les voyageurs qui le peuvent à annuler ou reporter leurs déplacements". En Ile-de-France, qui concentre 60% du trafic, la SNCF prévoit 1 Transilien sur 3 en moyenne, notamment sur les RER C, D et E. Sur le RER A, ligne la plus fréquentée d'Europe, 2 trains sur 3 sont annoncés sur la portion gérée par la SNCF. Sur le RER B il y en aura entre 1 sur 4 (nord) et 1 sur 2 (sud). Aucun train ne circulera sur la ligne U et sur les lignes K et T4, des bus de substitution sont prévus. Côté TGV, la prévision est d'un train sur 3 sur les axes Nord, Atlantique, Sud-Est, province-province et 1 sur 2 sur les liaisons entre l'Est et la capitale. Les TGV Ouigo (à bas coûts) seront également très concernés avec 4 TGV sur 10 assurés. Sur les liaisons internationales, les perturbations seront plus réduites puisque la moitié des TGV Lyria (vers la Suisse) circuleront, comme 80% des Eurostar (Grande-Bretagne) et 100% des Thalys (Belgique) et trains Alleo (Allemagne). Les Intercités de nuit resteront eux à quai durant la période du préavis et 3 sur 10 rouleront la journée. Côté TER, le trafic sera "perturbé sur l'ensemble des régions" avec 1 train sur 3 en moyenne. A la RATP, le préavis déposé par la CGT et SUD (respectivement première et troisième organisations) pour réclamer une hausse des salaires en 2016 démarre à 22 heures et se termine également jeudi matin. Les métros parisiens rouleront normalement mais un train sur deux seulement circulera sur la portion de RER B gérée par la régie en direction de Massy et Saint-Rémy-les-Chevreuse. Sur le RER A, le trafic sera "quasi normal" et l'interconnexion avec le réseau SNCF sera assurée en gare de Nanterre Préfecture pour les trains de la branche Cergy. Elle ne le sera pas pour les usagers désirant se rendre à Poissy, qui sont invités à prendre leur train à la gare Saint-Lazare, à Paris.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire