Mary Ann issue de la même école que Lilian Renaud

A 9 ans, elle intègre une chorale avec qui elle partira en tournée aux USA, au Canada, en Grèce… En parallèle, la jeune fille multiplie les activités artistiques: la danse, le dessin, le théâtre.



C’est à l’âge de 15 ans que la jeune fille s’intéresse à de nouveaux genres musicaux et quitte la chorale. En parfaite autodidacte, elle apprend la guitare et chante en s’accompagnant au piano. Ses diverses influences mêlent la variété française, le jazz, la pop et la soul.

Elle ne délaisse pas néanmoins ses études et après son baccalauréat, elle intègre une école de commerce où elle chante pour la première fois en public lors du gala de fin d’année.

Aujourd’hui, Mary Ann travaille comme chef de projet marketing et se produit en parallèle dans des bars et des restaurants. À bientôt 25 ans, elle appréhende l’aventure The Voice comme une expérience qui lui permettra peut-être de changer définitivement sa vie.