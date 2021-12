Tunis (AFP). Violences en Tunisie: 28 jihadistes, 10 membres des forces de l'ordre et 7 civils tués

28 jihadistes ayant attaqué à l'aube des bâtiments des forces de l'ordre dans cette ville du sud-est tunisien ont péri, tout comme six gendarmes, deux policiers, un douanier et un soldat, ont indiqué les ministères de l'Intérieur et de la Défense dans un communiqué conjoint. Ils ont également fait état de la mort de sept civils dans le cadre de ce bilan encore provisoire.

