Paris (AFP). Loi Travail: Valls a démarré les concertations à Matignon

Le Premier ministre recevait le numéro un de la CFTC, Philippe Louis, peu après 10H00, avec les ministres (Travail) Myriam El Khomri et Emmanuel Macron (Economie). Il rencontrera ensuite les numéros un de FO (11H00), de la CGT (12H00), de la CFDT (15H00), puis côté patronat, la CGPME (16H30). Ces concertations se poursuivront mardi avec la CFE-CGC (cadres) et le Medef, et mercredi avec l'UPA et l'Unsa, avant une réunion plénière le 14 mars. Si les syndicats dits "réformistes", dont la CFDT, ont demandé des modifications de ce texte jugé "trop libéral", sept autres, parmi lesquels la CGT, FO et Solidaires, exigent son retrait pur et simple. Avant ces rendez-vous, et la journée d'action organisée mercredi par plusieurs organisations de jeunesse et certains syndicats de salariés, Manuel Valls a promis, dans un entretien au Journal du Dimanche, des "améliorations" sur les deux mesures les plus contestées: l'extension du licenciement économique et la création d'un plafond pour les indemnités prud'homales. Suffiront-elles à calmer les critiques? Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, présenté comme l'interlocuteur privilégié du gouvernement, a prévenu lundi matin que son syndicat "ne lâcherait pas" sur sa demande de retrait du barème des indemnités prud'homales prévu dans le projet de loi, et dont le Premier ministre n'a pas remis en cause le principe. La CGT et FO ont d'emblée rejeté la proposition de Manuel Valls. Le numéro un de la CGT Philippe Martinez a demandé ainsi au gouvernement de "remettre les compteurs à zéro". "On arrête là, on met le dossier à plat, on discute. C'est la logique même de ce projet que nous contestons", a déclaré pour sa part Jean-Claude Mailly sur Sud Radio. Le Premier ministre s'est dit déterminé à faire voter le texte au Parlement "avec les amendements nécessaires, mais il exclut tout "statu quo". Le premier examen à l'Assemblée nationale est prévu fin avril. Ce projet de loi, dont la présentation en conseil des ministres a été repoussée du 9 au 24 mars pour laisser au gouvernement le temps de le "retravailler", est censé répondre au chômage de masse, mais il est jugé trop favorable aux entreprises par les syndicats et une partie de la gauche. Les négociations avec les partenaires sociaux s'annoncent délicates, le gouvernement devant veiller à ne pas froisser le patronat, qui a déjà mis en garde contre un "affadissement" de la réforme. - Nouveau CPE? - Dans son entretien au JDD, le Premier ministre a pris soin de s'adresser aux jeunes, appelés à descendre dans la rue mercredi, en assurant que "c'est la jeunesse qui a le plus à gagner avec cette loi, car elle est la première victime du système actuel: précarité et CDD à répétition". Alors qu'une nouvelle journée de grèves et manifestations est prévue le 31 mars, 58% des Français, selon un sondage, voient déjà le mouvement prendre autant d'ampleur que la fronde anti-CPE (contrat première embauche) il y a dix ans. La forte mobilisation, notamment des lycéens et étudiants, avait alors conduit le gouvernement Villepin à reculer. Dimanche, l'ancien ministre du Travail Xavier Bertrand (Les Républicains) s'est lui aussi demandé si cette "affaire" n'allait pas "finir en CPE". La contestation atteint les rangs du Parti socialiste, et le Premier ministre devra convaincre les députés de son propre parti, réunis mardi soir pour un séminaire consacré au projet de loi. Avant cela, Myriam El Khomri aura lundi soir la lourde tâche d'aller défendre son texte devant le bureau national du PS. Si ce n'est pas une première, la démarche reste rare depuis le début du quinquennat.

