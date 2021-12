A la veille du Carnaval étudiant de Caen, tout ce que vous devez savoir !

Le programme

Le coup d'envoi de cette nouvelle édition du carnaval de Caen sera donné à 14h, esplanade de la Paix. Le départ du défilé, et de ses chars, est lui prévu à 15h. Dès 16h, un concert gratuit accueillera les étudiants au Parc des Expositions. Navii, Superbus, Les 3 Mousquetaires et Julian Perretta sont annoncés sur scène, ainsi que des DJs locaux. Les festivités doivent durer "au moins jusqu'à 23h30", indique-t-on à la Ville.

Le parcours

Il est inchangé par rapport à l'an dernier. Le cortège s'élancera de l'esplanade de la Paix avant d'emprunter ensuite la rue du Gaillon, la rue des Fossés Saint-Julien, l'esplanade Jean-Marie Louvel (devant la mairie), l'avenue Albert Sorel puis le boulevard des Baladas jusqu'au Parc des Expositions.

La sécurité

Dès 8h le mardi 8 mars, et jusqu'à 6h le lendemain, la vente de boissons et de produits alimentaires est interdite sur le domaine public caennais, à l'exception des food trucks installés pour l'occasion au Parc des Expositions. Par arrêté préfectoral, la vente à emporter de boissons alcoolisées n'est pas autorisée dans certaines rues du centre-ville de 9h à 22h.

Par ailleurs, la Préfecture à présenter jeudi 3 mars le dispositif de sécurité, lors d'un ultime comité de pilotage. Le détail est à retrouver ici.

A noter enfin que l'Université, qui ne prend pas part à l'organisation du carnaval, a toutefois annoncé la suspension des cours sur le campus 1 le mardi 8 mars, de 13h30 à 15h30. "Pour éviter les intrusions, les dégradations, nous procéderons à la sécurisation des bâtiments en proximité immédiate", a indiqué Marc Levalois, administrateur provisoire de l'Université. Coût pour l'institution : "entre 80 000 et 100 000 euros", a précisé Dominique Kervadec, vice-président de l'Université.

Les perturbations

De 13h à 2h du matin, la circulation sera partiellement interrompue en centre-ville de Caen. Des déviations seront mises en place pour faciliter la circulation des automobilistes. Le stationnement sera par ailleurs interdit toute la journée du 8 mars sur le parcours du défilé (lire ci-dessus) et dans l'enceinte du Parc des Expositions dès le dimanche 6 mars 22h et jusqu'au mercredi 9, 14h. La circulation des transports en commun, bus et tramway, devrait elle aussi être perturbée l'après-midi du 8 mars. Pour suivre l'évolution de la situation en direct rendez-vous www.twisto.fr.