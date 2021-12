Los Angeles (AFP). Nancy Reagan, une femme du monde devenue protectrice de l'héritage de son mari

L'ancienne Première dame des Etats-Unis, décédée dimanche matin à 94 ans d'une insuffisance cardiaque congestive, a été admirée ces dernières années pour les qualités qui avaient été vivement critiquées lorsqu'elle a quitté la Maison Blanche: surprotégeant Ronald Reagan et exerçant une trop grande influence sur lui. Mais les attentions dont elle a entouré son mari, défendant son image, sa dignité et son héritage politique, tout en l'accompagnant dans la terrible maladie d'Alzheimer jusqu'à son décès en 2004, ont été une révélation pour les Américains. La starlette de série B Nancy Davis est apparue comme l'incarnation non seulement de l'épouse aimante mais aussi comme l'un des porte-drapeau les plus fervents de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, considérée comme particulièrement prometteuse contre l'Alzheimer. "Ma vie a vraiment commencé quand j'ai épousé mon mari", a-t-elle déclaré, rappelle sa biographie postée sur le site de la Maison Blanche. Née à New York le 6 juillet 1921, Nancy est la fille d'une actrice et d'un vendeur de voitures. Son père abandonne la famille peu après sa naissance. Lorsqu'elle a six ans, sa mère se remarie avec un neurochirurgien, qui l'adopte et la famille part s'installer à Chicago (Illinois, nord). En 1949, Nancy gagne Hollywood où elle joue dans des films de série B --onze long-métrages entre 1949 et 1956-- et rencontre son futur mari, qui a divorcé l'année précédente de l'actrice Jane Wyman. Ils se marient en 1952, et c'est le début de l'une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps, selon certains. Le couple donne naissance à deux enfants, Patti, en 1952, et Ron, en 1958. - 'Un vrai dragon' - Lorsque Ronald Reagan abandonne le cinéma au début des années 1960 pour entrer en politique en devenant gouverneur de Californie en 1967, Nancy devient son éminence grise. Et elle s'investit dans de nombreuses actions caritatives (anciens combattants, personnes âgées, handicapés, etc), et tout particulièrement dans la lutte contre la consommation excessive de drogues et d'alcool chez les jeunes. En 1985, elle a notamment organisé à la Maison Blanche une conférence pour les Premières Dames de 17 pays afin d'attirer l'attention internationale sur ce dernier sujet. Même pendant sa retraite en Californie, elle a poursuivi sa campagne "Dis simplement non" aux drogues auprès des jeunes. Peu après son accession à la présidence des Etats-Unis en 1981, Ronald Reagan est la cible ratée d'un attentat et dès lors, Nancy contrôle strictement l'accès à son mari. Dans un entretien au Los Angeles Times, en 1988, elle justifie son influence en affirmant qu'il est mal conseillé, notamment dans le scandale de l'Irangate. "Quand elle monte sur ses ergots, elle peut être un vrai dragon", racontait il y a quelques années Howard Baker, secrétaire général de la Maison Blanche sous Reagan qui avait remplacé Don Regan, congédié par la Première Dame. Pour le grand public, Nancy Reagan était surtout connue pour ses tenues "glamour" et ses amis d'Hollywood. "Nancy n'était pas populaire et elle agissait en catimini", écrivait dans un éditorial du Washington Post Eleanor Clift, en 1995. "Sa seule motivation était de protéger son mari et elle pensait que le meilleur moyen était de maintenir la présidence éloignée de la droite extrême. Son instinct pour la mesure l'a plongée dans des débats sur presque tout, de la politique sociale aux relations américano-soviétiques", écrivait la journaliste. Après le départ des Reagan de la Maison Blanche en 1989, les livres "révélations" de Don Regan et une biographie non autorisée écrite par Kitty Kelley ont jeté une lumière peu flatteuse sur Nancy Reagan. Dans leur retraite à Los Angeles, Mme Reagan a joué un rôle important dans la révélation, en 1994, de la maladie d'Alzheimer qui affectait l'ancien président. Pour préserver l'image et la dignité de son mari, elle refusait les apparitions en public et de vieux amis ne pouvaient plus l'approcher.

