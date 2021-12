Cotonou (AFP). Le Bénin vote dans le calme pour élire son nouveau président

Parmi les cinq favoris, le Premier ministre Lionel Zinsou et deux des plus influents hommes d'affaires du pays, Sébastien Ajavon, "le roi du poulet", et Patrice Talon, "le roi du coton", ont voté à Cotonou, la capitale économique. Vêtu d'un ample boubou blanc et d'un petit chapeau rond, Lionel Zinsou a voté peu avant midi au collège Océan, dans le quartier Cocotiers de Cotonou, entouré d'une nuée de journalistes de la presse locale et étrangère. Il était notamment accompagné du vice-président de l'Assemblée nationale, Eric Houndete, une des personnalités de l'opposition qui le soutiennent. Deux autres poids lourds du scrutin, l'économiste Abdoulaye Bio Tchané et l'ancien Premier ministre Pascal Irénée Koupaki devaient voter dans leurs fiefs respectifs, à Djougou (nord) et Pomassé (sud). Chef d'une délégation d'observateurs de l'organisation internationale de la francophonie (OIF), le Sénégalais Cheik Tidiane Gadio a estimé en fin de matinée que l'ambiance était "très calme et très sereine". Dans le collège Océan où Lionel Zinsou a voté, Emile Sosa, un agriculteur de 49 ans, a été le premier à déposer son bulletin dans l'urne à 7H03 (06H03 GMT). Le souhait de ce père de quatre enfants: "Que le prochain président incite les jeunes à s'orienter vers l'agriculture", parce que pour l'instant tous les jeunes "font zemidjan" - taxi moto -, faute de débouchés. Outre le chômage, notamment des jeunes, la corruption, la santé et l'éducation sont les principaux défis que devra relever le successeur du président Boni Yayi. - Le Nord stratégique - Initialement prévu le 28 février, le scrutin avait été reporté au 6 mars à cause de retards dans la distribution des cartes des 4,7 millions d'électeurs de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, premier État d'Afrique francophone à avoir entamé une transition démocratique au début des années 1990. Selon le général Mathieu Boni, un des responsables d'une plateforme de la société civile qui a déployé plus de 3.000 observateurs dans le pays, "plus de la moitié des bureaux ont ouvert à l'heure (06H00 GMT) dans dix des douze départements". Seuls les départements du Zou et du Plateau (centre) ont connu des retards plus importants pour l'instant, a-t-il spécifié à l'AFP au téléphone. Ce sont aussi les deux Etats où les nouvelles cartes d'électeurs n'ont pu être distribuées avant le premier tour. "Pour permettre à tous les électeurs de prendre part au vote, les anciennes cartes comme les nouvelles pourront être utilisées pour le scrutin dans tout le pays", a déclaré samedi à la presse Emmanuel Tiando, le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna). En outre, les nouveaux électeurs majeurs du Zou et du Plateau, qui n'ont pas d'ancienne carte d'électeur, "pourront voter avec leur pièce d'identité à titre exceptionnel", a-t-il ajouté. Lionel Zinsou, banquier d'affaire franco-béninois de 61 ans, est le candidat des Forces Cauri pour un Bénin émergent (FCBE, au pouvoir) et de deux grands partis d'opposition: le Parti du renouveau démocratique - dont le leader, Adrien Houngbedji, était le principal opposant de Boni Yayi à la présidentielle de 2011 - et Renaissance Bénin. Face à un éparpillement des voix au sud, le nord, qui pèse lourd en nombre de voix, représente un enjeu déterminant pour accéder au second tour. Abdoulaye Bio Tchané, l'enfant du pays, y compte de nombreux soutiens. Mais Sébastien Ajavon bénéficie de l'appui de Rachidi Gbadamassi, un député très influent de la région, et Patrice Talon y a aussi acquis une certaine popularité du temps où il était un acteur incontournable du secteur du coton. Le scrutin devait être clos à 16H00 (15H00 GMT) et les premiers résultats sont attendus dans les trois jours après le scrutin.

