Los Angeles (AFP). La découverte d'un couteau pourrait relancer l'affaire O.J. Simpson

Le mois dernier, la police de Los Angeles (LAPD) a appris qu'un agent à la retraite avait en sa possession un couteau depuis la fin des années 90, qui aurait peut-être été trouvé dans la propriété où O.J. Simpson avait vécu avec sa femme dans le quartier cossu de Brentwood. L'objet, "décrit comme un couteau", sans plus de précision, aurait été découvert pendant la démolition du site en 1998, potentiellement par un ouvrier du chantier. Il aurait ultérieurement été transmis à cet ex-policier, qui travaillait alors comme agent de surveillance sur un tournage, a expliqué lors d'une conférence de presse vendredi un porte-parole de la LAPD, Andrew Neiman. Le couteau "va être traité comme le sont toutes les preuves potentielles". "Il a été transmis à notre laboratoire. Les enquêteurs font faire tous les examens, y compris sérologie, ADN...", a détaillé le porte-parole. Il s'est toutefois montré très prudent: ce couteau pourrait soit constituer un élément de preuve crucial dans l'enquête toujours non résolue, soit n'être qu'une "histoire montée de toutes pièces". L'ex-athlète noir a été inculpé pour double meurtre après l'assassinat de sa femme et de son ami restaurateur Ron Goldman, retrouvés poignardés à mort le 13 juin 1994 devant la propriété du couple, jusqu'alors symbole du succès et du glamour aux Etats-Unis. O.J. Simpson avait été capturé à l'issue d'une course-poursuite avec la police, retransmise à la télévision. - Race, sexe et succès - Le "procès du siècle" a fasciné l'Amérique, mêlant questions raciales, sexe, trahisons, succès et déchéance. Simpson fut acquitté en 1995, un verdict très controversé. Deux ans plus tard, il fut cependant reconnu coupable de leur mort au civil, en 1997, par un jury qui l'a condamné à payer 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Une grande partie de cette somme n'a toujours pas été versée aux familles des victimes. L'ex-sportif a toutefois fini derrière les barreaux en décembre 2008 pour avoir, le 13 septembre 2007, fait irruption avec cinq hommes de main dans un hôtel-casino de Las Vegas pour y "récupérer", sous la menace d'armes, des souvenirs sportifs auprès de revendeurs. Alors qu'il aurait pu purger une peine allant jusqu'à 33 ans de prison il s'était vu accorder une remise de peine pour bonne conduite dans l'établissement carcéral du Nevada (ouest des Etats-Unis) où il purge sa peine. Il s'était toutefois vu refuser fin 2013 le nouveau procès qu'il demandait. Beaucoup de questions s?élevaient déjà sur la découverte du couteau, qui re-braque les projecteurs sur cette enquête toujours ouverte car aucun coupable n'a été trouvé. Pourquoi un ancien agent de police aurait-il gardé si longtemps en sa possession une preuve potentiellement cruciale ? Avait-il enquêté sur le double meurtre ? Le Capitaine Neiman n'en a pour l'instant pas dit plus et a gardé son identité secrète. Il a néanmoins affirmé que l'ex-athlète ne pourrait pas de nouveau être inculpé pour les deux homicides de Brown Simpson et Goldman "parce qu'il a déjà été acquitté". Quant à l'agent de police qui avait en sa possession le couteau, "il est retraité et donc il ne pourrait pas y avoir de chefs d'accusation d'ordre administratif parce qu'il n'est plus employé". En revanche, en termes "d'accusations criminelles, nos enquêteurs de vols et homicides vont voir", a-t-il conclu. Sur le réseau social Twitter, les commentaires sarcastiques allaient bon train. Le commentateur de télévision noir américain Tariq Nasheed lançait ainsi: "Donc, dans les années 90 (les autorités) ont fouillé tout Los Angeles pour l'arme du crime SAUF son jardin?", ajoutant le mot-dièse #OKwhitesupremacy (OK la suprématie blanche). "Je ne sais pas mais cette histoire du couteau d'OJ me semble douteuse", a abondé la présentatrice-vedette Greta Van Susteren. Allan Walsh déclare pour sa part: "Je faisais partie de l'équipe du procureur de Los Angeles pendant le procès OJ Simpson. Je n'ai jamais vu de preuve de culpabilité si forte".

