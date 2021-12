Pour que le carnaval étudiant reste "festif", un dispositif de sécurité d'envergure à Caen

L'objectif affiché par le préfet du Calvados, Laurent Fiscus, est clair : que l'événement, qui avait rassemblé l'an dernier près de 30 000 personnes, reste « festif ». « On met les moyens », souligne t-il.

De fait, le dispositif est de taille : un centre opérationnel coordonnera comme c'était déjà le cas l'an dernier, l'actions des secours et des forces de l'ordre. Au total, près de 300 agents de la police nationale et municipale sont mobilisés tout comme une cinquantaine de gendarmes et une dizaine de douaniers. Six agents de la police de l'air et des frontières doivent aussi opérer, en cas de besoin, des contrôles dans les trains et en gare de Caen. Enfin, 120 agents de sécurité seront déployés sur le campus 1 de l'université, face au point de départ du carnaval (ndlr : l'esplanade de la Paix) ainsi qu'une dizaine d'agents SNCF. Ils seront eux chargés de surveiller les voies à proximité du parc des expositions (point d'arrivée du défilé).

Par ailleurs, 300 personnes environ sont mobilisées dans le cadre du dispositif de secours dont 150 pompiers et une centaine de secouristes bénévoles. Quatre points de rassemblement des victimes seront implantés le jour de l'événement : au campus 1, à proximité de la mairie, près du stade nautique et au parc des expositions. A ce dernier endroit, un poste médical avancé sera également mis en place tout comme un second à côté du CHU, pour éviter l'engorgement des urgences.

En 2015, 350 personnes avaient été prises en charge par les secours à l'occasion du carnaval étudiant, de la simple égratignure au coma éthylique.

Enfin, Laurent Fiscus a rappelé qu'un arrêté interdit la vente à emporter d'alcool le mardi 8 mars de 9h à 22h et qu'un autre proscrit l'usage de pétards, afin d'éviter « les mouvements de panique ».

Dans le cadre de l’État d'urgence, décrété après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, la préfecture déconseille enfin les déguisements de policiers ou de militaires.