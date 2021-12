Parents et élus protestent contre la suppression de l'une des cinq classes de ce regroupement pédagogique, à la rentrée de septembre prochain. Leurs chiffres concernant les effectifs prévus, et ceux de l'Education Nationale, ne sont pas les mêmes. L'administration constate que beaucoup de parents ont scolarisé leurs enfants à Argentan.

Stéphanie Morteau, représentante des parents d'élèves :

Orne : école occupée à Vrigny Impossible de lire le son.

L'inspectrice de l'éducation nationale du secteur d'Argentan est venue rencontrer les manifestants, leur rappelant l'interdiction de manifester dans une classe.

C'est donc sous le préau de l'école, qu'elle leur a rappelé l'impératif budgétaire qui ne permet pas de conserver des postes là où les effectifs d'écoliers sont insuffisants, rappelant aussi la décision administrative de fermer les sites à classe unique ... expliquant enfin que le fait qu'il n'y ait pas de dortoir pour les « tous petits » à Montmerrei où ils vont devoir déménager, n'est pas le problème de l'éducation nationale, mais celui des élus locaux.

Comme à chaque fois en pareille situation, on a assisté à un dialogue de sourd entre des décisions technocratiques et budgétaires, et des parents qui veulent sauvegarder le peu de vie qui persiste dans leur monde rural.

Ceux-ci poursuivront leur mouvement la semaine prochaine : lundi à l'école de Marcei, et mardi à l'école de Montmerrei.