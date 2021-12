38% des français en mangent chaque semaine

Avec ses 6,4 kilos de chocolat consommés par an et par habitant, la France fait plutôt pâle figure à côté des plus gros consommateurs de chocolat au monde que sont la Suisse, le Royaume-Uni et l’Allemagne (plus de 10 kilos par an et par habitant chacun).

38% des Français interrogés déclarent manger du chocolat plusieurs fois par semaine et 23% tous les jours. Les femmes sont plus grosses consommatrices que les hommes.

Parmi les types de chocolats, le préféré des Français est le chocolat noir, suivi de près par le chocolat au lait qui fait le bonheur des plus jeunes.

Et réputé anti-déprime, anti-stress et bon pour le cœur, le chocolat noir aurait aussi des propriétés amincissantes ! Inutile de rappeler qu’il doit être consommé avec modération pour dévoiler ses vertus...