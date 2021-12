Paris (AFP). L'hiver 2015-2016 le plus chaud depuis 1900 en France

Météo-France, qui se base sur les températures enregistrées en décembre, janvier et février, indique que la température moyenne a atteint 8°C, soit 2,6°C au-dessus de la normale qui correspond à la moyenne enregistrée sur la période 1981-2000. "Cette valeur place l'hiver 2015-2016 au 1er rang des hivers les plus doux depuis le début des mesures", écrit Météo-France, en relevant que le pays n'avait pas "connu de vague de froid ni de véritables conditions hivernales" lors de cet hiver 2015-2016 qui se place "loin devant celui de 1989-1990 (+2°C) et les hivers 2006-2007 et 2013-2014 (+1,8°C). Le dernier mois de l'année 2015 a été le mois de décembre le plus chaud depuis le lancement des relevés au début du 20e siècle, contribuant "largement" à la moyenne très élevée sur l'ensemble de l'hiver. En décembre, les températures ont atteint en moyenne une température de 3,9°C au-dessus de la normale.

