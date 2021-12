Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Miroir d'elles : ode à la femme

La Rouennaise Marie-Laure Favry interprète seule sur scène une surprenante galerie de personnages féminins pour célébrer la journée de la femme : entre rires et larmes, une ode à la féminité sous toutes ses formes.

Pratique. Vendredi 4 mars à 18h. Médiathèque Anne Frank à Déville-lès-Rouen. Gratuit. 02 32 82 52 22

- Kouchyar Shahroudi

Flûtiste de l'orchestre de l'opéra de Rouen, Kouchyar Shahroudi associe l'influence de la culture persane à la tradition européenne : une programmation éclectique mêlant interprétations et créations originales.

Pratique. Dimanche 6 mars à 16h. Salle des fêtes de Mesnil-Esnard. Tarif 10€. Tél. 02 32 86 81 70

- Don Giovanni à l'opéra

Le Théâtre des Arts propose une nouvelle version du célèbre opéra de Mozart : tiraillé entre ses désirs et son éternel besoin de fuite, Don Juan n'est peut-être pas seulement le prédateur qu'on imagine.

Pratique. Les 3, 5, 8 et 10 mars. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 68€. www.operaderouen.fr

- Nelson à Dullin

La comédie à succès imaginée par Jean-Robert Charrier confronte deux familles que tout oppose et contraintes de cohabiter le temps d'un dîner : un véritable cocktail explosif avec Armelle et Chantal Ladesou au top !

Pratique. Mardi 8 et mercredi 9 mars à 20h. Salle Dullin à Grand-Quevilly. 35 à 39€. 02 35 68 48 91

- A posto: conte burlesque

La chorégraphe Ambra Senatore parle du destin de trois femmes en quête de sens dans un spectacle décalé qui donne la part belle à l'humour et où la danse suffit pleinement à la narration : une pièce unique en son genre.

Pratique. Mardi 8 mars à 20h30. Le Rive Gauche à St-Étienne-du-Rouvray. 8 à 15€. Tél. 02 32 91 94 94

- La Constellation du chien

Sur un terrain vague, Léo, qui n'est plus tout à fait une enfant, rencontre Émile, qui n'est pas encore tout à fait un homme : l'histoire d'une improbable amitié et les conséquences futures de sa dissolution.

Pratique. Mercredi 9 mars à 14h30. Salle Louis Jouvet à Rouen. Tarifs 3 à 6€. dès 10 ans. 02 35 98 45 05

- Trio Philippe Carment

Pour ce concert organisé par Jazz en Seine, le fameux trio jazz rouennais créé en 1990 dont le leader est le pianiste Philippe Carment accueille le saxophoniste italien Luigi Grasso : une belle combinaison de talents.

Pratique. Mercredi 9 mars, 19h30. Hôtel de Bourgtheroulde, Rouen. Gratuit. reservation@jazzenseine.fr

- La musique des camps

Le clarinettiste Hélios Azoulay explore une page sombre de l'histoire en exhumant des partitions inédites composées dans les camps de concentration : un hommage aux victimes de la Shoah.

Pratique. Mercredi 9 mars à 20h. Le Rêve de l'Escalier à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 18 10