Périgueux (AFP). Yves Guéna, figure du Gaullisme, est mort

Longtemps élu de la Dordogne (député puis sénateur, et conseiller général), Yves Guéna avait consacré sa très longue carrière politique au soutien au général de Gaulle et à la défense du gaullisme. Après sa retraite du Sénat, en 1997, il a été membre, puis président (2000-2004) du Conseil constitutionnel, puis président de l'Institut du monde arabe (2004-2007). Il avait ensuite présidé la Fondation de la France libre, ainsi que la Fondation et l'Institut Charles de Gaulle. Né le 6 juillet 1922 à Brest (Finistère), Yves Guéna n'a pas encore 18 ans quand il part rejoindre, le 19 juin 1940, le général de Gaulle en Angleterre pour s'engager comme volontaire dans les Forces françaises libres. Il combat notamment en Egypte et Libye, avant de servir dans la 2e D.B. de Leclerc. En 1947, à sa sortie de l'ENA (promotion "France combattante", la première dans l'histoire de cette institution), il est nommé contrôleur civil au Maroc, où il reste jusqu'en 1957. En 1958-59, il travaille au cabinet de Michel Debré, ministre de la Justice, participant ainsi à l'élaboration de la Constitution de la Ve République. Il est ensuite directeur adjoint du cabinet de M. Debré à Matignon. De 1959 à 1961, Yves Guéna est envoyé de la République française en Côte d'Ivoire. M. Guéna fut plusieurs fois ministre, notamment des Postes et Télécommunications (1967-68 et 1968-1969), de l'Information en mai-juin 1968, et des Transports (1973-1974). Yves Guéna est secrétaire général de l'UDR depuis sept mois, en décembre 1976 quand Jacques Chirac fonde et préside le RPR. Marié et père de sept enfants, Yves Guéna était Croix de guerre 39-45, médaillé de la Résistance et Grand officier de la Légion d'honneur.

