Granville en Coupe de France (10/10) : Marseille, pour un exploit

"J'ai hâte d'être avec mes joueurs dans le tunnel du stade". Depuis 12 jours, Johan Gallon et ses garçons ne pensent plus qu'à ce quart de finale contre l'Olympique de Marseille, le plus beau des palmarès du football français. "J'ai tout fait pour mettre mes joueurs dans les meilleurs dispositions possibles. Il ne faut pas jouer le match avant. Après ce n'est qu'un jeu, et il faudra prendre du plaisir".

Et le plaisir viendra aussi du sentiment du devoir accompli. Granville entend jouer pour "emmener le stade avec lui". Pour aller plus loin en Coupe de France, les Maritimes devront donc éliminer une équipe marseillaise spécialiste de l'épreuve. L'OM a disputé 18 finales et en a remportées 10.

Sur la pelouse de d'Ornano ce jeudi soir, il manquera tout de même côté marseillais, deux cadres : Lassana Diarra, laissé au repos, et Nicolas Nkoulou, suspendu. "L'une des clés pour s'imposer dans ce type de rencontre, c'est l'envie. A nous d'avoir plus d'envie qu'eux", lâche l'expérimenté milieu granvillais, Matthias Jouan. Ce dernier a déjà battu Marseille en quart de finale de la Coupe de France. C'était en 2012 avec Quevilly... au stade Michel d'Ornano.

Maxence Gorréguès et Sylvain Letouzé

