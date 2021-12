Météo. Alerte jaune maintenue dans la Manche pour vents forts

Les habitants et usagers sont invités à respecter les conseils de prudence suivants :

- Pour les vents violents:

• restez vigilants durant vos déplacements sur le littoral et en forêt ;

• veillez à la bonne fixation des tentes, chapiteaux et structures ;

• rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

• il est également conseillé aux campeurs, baigneurs plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence adaptées à leurs situations.