La Matmut s'investit pour relancer l'aéroport de Boos

L'aéroport Rouen Vallée de Seine n'est donc pas mort. Alors que, depuis plus d'un an, l'équipement est dans la tourmente et a même été tout proche de la fermeture, voilà que le syndicat qui le gère annonce sa relance. Mieux, son développement !

L'accompagnement financier de la Matmut

Et le syndicat a reçu dans ce projet un soutien de poids, celui de la Matmut. L'assureur « s'engage à accompagner financièrement les investissements à réaliser sur la plateforme en s'impliquant par exemple dans la valorisation foncière du site ». Un partenariat encore assez flou qui devra être précisé. Une certitude : la Métropole diminuera son soutien financier tandis que la Région Normandie sera sollicitée « dans le contexte de l'étude annoncée sur la nécessaire mise en réseau des aéroports normands », la Métropole précisant que l'aéroport de Boos n'as pas pour but de concurrencer ceux de Deauville, du Havre et de Caen-Carpiquet.

Développer l'aviation d'affaires et soutenir les réouvertures de lignes régulières

Si les modalités de financement de l'aéroport ne sont pas encore précisément définis, les objectifs poursuivis, eux, sont clairs. Le développement de l'équipement devra permettre de « préserver les enjeux de service public et notamment de santé publique (transferts d'organes, rapatriements sanitaires) », de « développer l'aviation d'affaires », ainsi que « le foncier de la plateforme aéroportuaire de façon à développer l'emploi » ou encore « d'accompagner et soutenir les initiatives privées visant à la réouverture des lignes régulières afin de répondre aux besoins des entreprises et à la demande des destinations touristiques».

Un vaste programme dont il faudra attendre les applications concrètes. Mais, un an après l'hypothèse d'une fermeture de l'aéroport, cette annonce constitue déjà un grand pas.