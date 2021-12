Nuit des célibataires, des anniversaires et vos sorties club samedi soir

Au Palais à Hérouville Saint Clair, la Crazy Night revient pour vous faire passer une soirée de folie avec DJ Woozy et DJ YoniWb. Ambiance Hip-Hop / Trap / Eléctro. Au programme : un gogo danseur, une gogo danseuse et des bracelets de différentes couleurs en fonction de votre situation, célibataire ou cœur à prendre !

C'est aussi la nuit des célibataires Act 1 à l'Agrion au Moulin de Ver.

Avant la soirée dédiée à l'émission « Garde à vous » sur M6 la semaine prochaine, gagnez un max de cadeaux fluo au Koncept à Lessay.

L'Army of Milton dans votre club à Baudre ce soir, c'est la guerre entre vous et le DJ. Qui tiendra jusqu'à la fin de la soirée? Un Max de Kdo's, gogo & déco ambiance guerre au programme.

Fêtez votre anniversaire à l'Apocalypse New à Hambye que vous soyez nés en janvier, février au mars, entrée et bouteille de bulles (à consommer avec modération) offertes à toutes les personnes majeures sur présentation d'une pièce d'identité et avant 0h30, DJ R.One aux platines toute la nuit.

Enfin Jeff Sabas et MC Adrian sont en showcase au What's à Caen avec gogo et cracheuse de feu !