L'Agenda en Normandie : mercredi 2 mars

MANCHE

Vendredi, il y a du football. L'US Avranches reçoit l'équipe de Chambly pour le compte de la 23ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère. Suivez l'actualité de ce club ICI

Les inscriptions pour la 4ème édition des Demoiselles de la Manche sont ouvertes. Venez marcher ou courir 5km à Saint-Lô, le dimanche 5 juin prochain. Les bénéfices seront reversés à La Ligue contre le Cancer de la Manche. Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire ICI

CALVADOS

Ce soir apéro-concert au BBC à Hérouville-Saint-Clair avec TROPICAL MANNSCHAFT dès 18h, de main concert de Luke et vendredi Big Flo & Oli.

Vendredi, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Monaco pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.

Vendredi, il y a aussi du basket. Le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit l'équipe des Vosges. Coup d'envoi de la rencontre à 20h au Palais des Sports de Caen. Suivez l'actualité du CBC ICI

Tout ce week-end, le Salon de l'Habitat se tient à Vire. Cinq espaces thématiques seront proposés : habitat, déco, immo', écologie, nature et jardin. Tous les acteurs de l'habitat seront présents pour vous conseiller. Rendez-vous, samedi et dimanche de 10h à 18h sur l'Hippodrome de Vire. L'entrée est à 2€. Plus d'infos ICI

ORNE

Vendredi, un marché des producteurs de pays est organisé à Alençon. C'est un marché qui propose une large gamme de produits locaux ainsi que des animations thématiques et des animations en ville. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h à la Halle au Blé d'Alençon.

Samedi, assistez au concert du groupe «Aaron» à Alençon. Ils reviennent avec leur dernier album sorti fin 2015. C'est ce samedi à 21h sur la scène de La Luciole. L'entrée est à 30€ sur place, 28€ si vous réservez et 25€ si vous êtes abonnés. Retrouvez plus d'infos ICI