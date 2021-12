Un plan pour mettre fin aux discriminations dans la Métropole rouennaise

Le nouveau plan territorial de lutte contre les discriminations de la Métropole Rouen Normandie, signé par les collectivités et l'État mardi 1er mars, se concentre uniquement sur les quartiers prioritaires : "Cela concerne 47 000 habitants", précise le président de la Métropole Frédéric Sanchez.

Face à des discriminations "qui s'accentuent, notamment celles liées à l'origine", la Métropole entend aider les communes dans leurs actions pour lutter contre (514 000€ versés en 2015) et former les acteurs associatifs. Nadège Deville est l'une de ces actrices. Elle est membre de Just Kiff Dancing, une association qui fait "réfléchir les jeunes via la danse hip-hop".

Une manière concrète d'endiguer un phénomène qui se répand et face auquel il est souvent difficile d'agir.