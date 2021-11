Ce mardi 14 juin 2011, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de faire une bonne action en allant donner son sang dans l'un des centres agréés de la région. Toute la journée en non-stop, vous pouvez donner votre sang ou vos plaquettes par exemple .

Nous allons rentrer dans une période difficile puisque l'été la demande ne faiblit pas (au contraire) mais l'offre se fait plus rare car les donneurs sont en vaccances. Rejoignez les rangs et faites un don du sang dès maintenant. Sachez que vous pouvez donner votre sang plusieurs fois par an. Il suffit d'être majeur et en bonne santé.

Tous les renseignements sur la collecte et les horaires et adresses des établissements du sang sont à retrouver sur le site du don du sang

Apprenez en plus sur cette journée en consultant également le dossier joint à télécharger en fin d'article.

Ecoutez Nathalie Callé nous décrire le programme de cette journée spéciale (lecteur en haut de l'article):