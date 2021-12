Réserve parlementaire: qu'en font les députés de la Manche ?

Le député de la circonscription d'Avranches, Guénahel Huet a partagé sa réserve 2015 entre 18 bénéficiaires. Deux communes ont été aidées à hauteur de 15 000 Euros. La commune de Romagny pour la réalisation de travaux de renforcement de voirie et d'extension du réseau d'éclairage public dans le cadre de la construction d'une salle de convivialité et la commune de Saint Pair sur Mer pour l'éclairage du terrain d'honneur de football.

Son homologue Républicain de la circonscription de Saint Lô, Philippe Gosselin fait profiter plus de 60 communes et associations de son secteur. L'aide la plus conséquente à Villedieu pour la mise en accessibilité de la cour de l'école primaire Jacques Prévert. Une trentaine d'associations font également partie de la liste.

27 entités ont pu profiter de la réserve du député socialiste Stéphane Travert. Le Rozel a bénéficié de 15 000 Euros pour l'aménagement de l'entrée nord de la commune. Là encore, plusieurs associations ont été servies, Familles Rurales, Les Restos du Coeur ou encore les visages du bonheur, association basée à Saint Pierre de Coutances initiatrices d'opérations humanitaires au Sénégal.

Les enfants Burkinabais vont eux aussi bénéficier de fonds parlementaires, ceux de la député PS de Cherbourg, Geneviève Gosselin Fleury, via l'association Chemins d'avenir basée à Digosville. La parlementaire qui accompagne aussi la rénovation et la mise aux normes du camping d'Omonville la Rogue...

