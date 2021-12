Caen : l'homme de 47 ans volait sa compagne de 83 ans

Remplaçant son addiction à l'alcool par celle du jeu, il a de plus en plus besoin d'argent. Il fait alors la connaissance d'une femme de 36 ans son ainée et s'installe chez elle. Au printemps dernier, en mal de trésorerie, la tentation est trop grande et il lui vole un chéquier. Contrefaisant les chèques, il débite 1 800 euros pour ses frais de PMU et de Française des jeux.

Il a comparu le mardi 1er mars devant le tribunal correctionnel de Caen pour vol et chèques contrefaits en récidive. En effet, son casier judiciaire comporte plusieurs mentions de ce genre. « J'avais des droits, se justifie-t-il, les services rendus n'étaient pas suffisamment rémunérés. »

Il écope de 8 mois de prison ferme. Obligation lui est faite de rembourser le vol, de régler 800 euros de préjudice moral ainsi que 256 euros de frais divers à sa victime. S'y ajoute 500 euros de frais de justice. « Vous êtes un gigolo », a conclu le président.