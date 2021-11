La Renaut 4 de "Rien à Déclarer" vendue 25 000 euros!

La Renault 4 des douaniers Dany Boon et Benoît Poelvoorde dans le film Rien à Déclarer a été vendue 25 000 euros hier soir à Paris au profit de la Fondation de France par la maison de ventes Artcurial.

Dany Boon s'est improvisé en énergique commissaire-priseur et a lui-même donné le coup de marteau sous la houlette de Maître Hervé Poulain. L'acquéreur est un exploitant de discothèques de la région de Lille. " J'ai voulu faire plaisir à Dany d'abord avec une haute enchère mais aussi en faisant en sorte que la voiture du film reste dans le Nord "" Je vais prêter le véhicule aux municipalités et aux associations pour des expositions ", a ajouté le nouveau propriétaire du bolide.

Cette Renault 4 bodybuildée est un prototype spécialement réalisé sur la base d'une BX Citroën GTI équipée d'un moteur développant 140 CV, mais ne dispose pas de titre de circulation.



Le reine Elizabeth à distingué l'acteur britannique Colin Firth, qui joue le rôle du père de la souveraine, le roi George VI, dans le film Le Discours D'Un Roi, dans la liste de récompenses traditionnellement publiée à l'occasion de son anniversaire. Colin Firth est fait "Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique", ce qui lui donnera peut-être l'occasion, lorsqu'il sera décoré par la reine, de lui demander en personne ce qu'elle a pensé du film.



La 25ème édition du Festival du Film « Journées Romantiques » démarre demain à Cabourg.

25 ans ! 25 éditions déjà que le cinéma romantique prend chaque année possession des salles obscures, des rues, des coeurs et de la plage de Cabourg ! L’événement, qui grandit d’année en année, a accueilli les grands noms du cinéma français et international. Cette 25ème édition, qui s’annonce riche en émotions et en surprises, sera aussi l’occasion de revenir sur les moments forts qui ont ponctué l’histoire du Festival : un livre est actuellement en préparation. De nombreuses personnalités sont attendues sur le tapis rouge du samedi 18 juin.Emmanuelle Béart,Elie Semoun,Sylvie Vartan, Arielle Dombasle ,Claude Lelouch,Jean Dujardin feront partie des personnalités présentes.