La Plaine-Saint-Denis (France) (AFP). Hollande rassure sur l'état de santé de Myriam El Khomri

Le chef de l'Etat s'est voulu également rassurant sur l'état de santé de la ministre expliquant qu'elle avait eu non pas "un malaise" mais "un accident domestique" et qu'elle serait "sur pied dès ce soir". Myriam El Khomri est allée passer "par prudence" "des examens à l'hôpital" mardi après avoir dû annuler tous ses rendez-vous prévus dans la matinée, avait indiqué plus tôt son entourage.

