Montréal (AFP). Coupe Davis: le Canada décimé, la France vernie

Comme le redoutaient les responsables de Tennis Canada qui ont officialisé son forfait lundi, Raonic n'est pas en mesure d'affronter les Bleus à Baie-Mahaut. "Mon corps ne me permet pas pour le moment de jouer en compétition, car la blessure contractée en Australie n'est pas encore complétement guérie", a expliqué le N.1 canadien et 13e joueur mondial, qui souffre du dos. Après un dernier test dimanche à Los Angeles, Raonic a préféré renoncer à s'aligner sur la terre battue guadeloupéenne, choisie par la France pour le perturber au maximum. Sa dernière apparition sur le circuit remonte à fin janvier et à sa défaite en cinq sets en demi-finale de l'Open d'Australie (4-6, 7-5, 6-7 (4/7), 6-4, 6-2) face au Britannique Andy Murray. Ce forfait était largement anticipé: Raonic avait déjà fait une croix sur les tournois de Delray Beach et Acapulco et échaudé par sa saison 2015 perturbée par des problèmes récurrents au dos, il ne souhaite prendre aucun risque. En revanche, l'absence de Nestor est beaucoup plus inattendue, puisqu'il manquera seulement sa deuxième rencontre de Coupe Davis en quinze ans. L'inusable Canadien, âgé de 43 ans et vainqueur de huit titres du Grand Chelem en double, ne peut pas faire le déplacement en Guadeloupe "pour des raisons familiales", a précisé Tennis Canada. En l'absence de ces deux joueurs-clefs, le capitaine de l'équipe canadienne Martin Laurendeau tablera sur l'expérience de Vasek Pospisil, 45e mondial entraîné par le Français Frédéric Fontang. - 'Énorme coup dur' - Il lui faudra choisir ensuite entre Philip Bester (N.274) et Frank Dancevic (N.245), tandis qu'Adil Shamasdin (N.77 en double) devrait faire équipe avec Pospisil. "Perdre Milos et Daniel est un énorme coup dur", a admis Laurendeau. "Il va falloir que l'équipe se reconcentre et se prépare le mieux possible pour relever le défi de cette équipe de France", a-t-il espéré. La première rencontre de Coupe Davis disputée aux Antilles se présente donc plutôt bien pour l'équipe de France. Déjà favoris sur le papier avec quatre joueurs dans le top 20 mondial - Jo-Wilfried Tsonga (N.9), Richard Gasquet (N.10), Gilles Simon (N.17), Gaël Monfils (N.19) - les Bleus ne croiseront pas la route de Raonic qui leur donne régulièrement du fil à retordre, comme Monfils l'avait constaté à Melbourne (défaite en quarts de finale 6-3, 3-6, 6-3, 6-4). L'opération reconstruction confiée à Noah, capitaine de l'équipe de France pour la deuxième fois dans sa carrière après avoir remporté le Saladier d'argent en 1991 et 1996, va pouvoir, sauf incroyable exploit canadien, débuter dans la sérénité. L'équipe de France a bien besoin de calme après les déceptions de 2014 (défaite en finale contre la Suisse) et 2015 (élimination en quarts de finale par la Grande-Bretagne, future lauréate), le départ acrimonieux d'Arnaud Clément et la polémique déclenchée par le choix de la Guadeloupe. En cas de victoire, dès samedi à l'issue du double, ou dimanche, les Bleus pourront envisager un quart de finale accessible contre l'Allemagne ou la République tchèque en juillet. En attendant mieux encore dans une édition 2016 de la Coupe Davis qui, depuis le tirage au sort, semble avoir un petit faible pour eux.

