Aviron : dix bateaux caennais qualifiés aux France

Marie Lory et Léa Chatel en deux de couple cadettes se sont particulièrement distinguées en devenant championnes de Normandie et de zone. Le quatre de couple juniors composé de Hand Juin, Romuald Thomas, Naël Tatari et Matthieu Delpierre a quant à lui fini deuxième derrière le favori rouennais. Ces deux équipages caennais auront de réelles chances de médaille aux championnats de France du 2 et 4 juillet à Vichy.

Place aux séniors

En outre, cinq équipes disputeront les championnats de France séniors les 25 et 26 juin à Vichy. Le club caennais, classé en première division (à la 13ème place chez les filles), essaiera de compléter son pactole après le bronze déjà décroché par Camille Leclerc et Delphine Cavoit aux côtés des meilleures Françaises. L'année dernière, Caen avait récolté trois médailles, dont deux en or.