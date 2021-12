Idomeni (Grèce) (AFP). Frontière gréco-macédonienne: 6.000 migrants bloqués

Les 300 migrants et réfugiés qui ont pu passer la frontière étaient surtout des Irakiens et Syriens, selon la même source. Pendant toute la journée de dimanche, la Macédoine n'avait laissé quasiment aucun migrant traverser la frontière alors que la veille, 300 Irakiens et Syriens, ont été autorisés à fouler le sol de ce pays. La Macédoine est le premier pays sur la route des Balkans, empruntée par les migrants qui arrivent sur les îles grecques en provenance des côtes turques et à destination des pays de l'Europe centrale et du Nord. Après des restrictions imposées la semaine dernière par l'Autriche, la Croatie, la Slovénie, membres de l'UE, ainsi que par la Macédoine et la Serbie, qui ont limité le nombre de migrants autorisés sur leurs territoires, la Grèce a averti que près de 70.000 personnes risquaient d'être bloquées dans le pays en mars contre 22.000 actuellement. Une réunion ministérielle extraordinaire doit avoir lieu à Athènes lundi pour élaborer un plan "d'urgence" afin de parer au problème, ont indiqué les médias grecs. Athènes n'a cessé de protester contre les décisions "unilatérales" de certains pays de l'Union européenne (UE), notamment l'Autriche, en matière de crise migratoire. Le Premier ministre Alexis Tsipras a appelé vendredi "à un partage proportionnel" des responsabilités par tous les pays membres pour préserver l'union dans l'Europe. De son côté, la chancelière Angela Merkel a affirmé dimanche soir que l'UE ne pouvait pas laisser la Grèce "plonger dans le chaos" face à l'afflux migratoire.

