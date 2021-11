Tendance Live Story # 4 - Hommage aux techniciens

Le Tendance Live, grand concert gratuit le jour de la fête de la musique à Saint-Lô dans la Manche, fête chaque année l'anniversaire de Tendance Ouest, 1ère Radio Indépendante de Normandie. Cet événement serait impossible sans la compétence et l'engagement des équipes techniques.

5h00 de Live demandent plus de 20h00 de montage, plus de 8h00 de balance (réglages avec les artistes) et plus de 9h00 de démontage.

Depuis plusieurs années, les équipes techniques de la société CONTACT (son, lumière) et de LOCATECH (scènes, structures) font preuve d'un professionnalisme et d'une implication remarquables.

Des hommes de l'ombre discrets et efficaces, sans eux... Le Tendance Live ne serait pas...

Hommage en vidéo, édition 2010, sur tendanceouest.com