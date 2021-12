L'Agenda en Normandie : mardi 1er mars

MANCHE

A partir de mercredi et jusqu'à dimanche, c'est la 4ème édition du Festival Polar à Equeudreville-Hainneville. Le Palace vous offre quelques bons moments de cinéma avec ce genre visité par les plus talentueux réalisateurs, les meilleurs acteurs et des histoires toujours riches en émotions. Retrouvez le programme complet ICI

Dimanche, à Barenton, les élèves du lycée Emile Bizet organisent un marché du terroir et de l'artisanat. Rendez-vous, de 10h à 18h dans les locaux du lycée agricole, situé rue Montéglise. Une tombola sera organisée et des paniers garnis seront à remporter.

CALVADOS

Dimanche, le chanteur Kendji Girac est au Zénith de Caen. Avec plus de 900 000 albums vendus et une première tournée à guichets fermés, il vous donne rendez-vous sur scène ce dimanche à 17h. Le concert est complet. Vous retrouvez toute la programmation du Zénith ICI

Dimanche, pour la 3ème année, l'USEP de l'Ecole de la Crosse organise les Crosséennes à Falaise. Différentes épreuves de courses à pied vous seront proposées : la Cross'Kid, la Crosse, la Crosselle, la Crosséenne et la Marche. Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription ICI

ORNE

Mercredi, se tient à La Ferté Macé le forum des métiers de la défense et de la sécurité. Armée de terre, de l'air, et de la mer, gendarmerie, policie municipale et le SDIS de l'Orne seront présents. Rendez-vous, ce mercredi, au Centre Socioculturel Fertois.

Tout ce week-end, la ville de Montilly-sur-Noireau accueille le chapiteau du 13ème festival internationnal du cirque de l'Orne. Toutes les infos et le programme complet ICI ou en téléphonant au Comité des Fêtes.

Ouverture des inscriptions pour la Fête de la musique à Argentan. Les groupes et ensembles musicaux sont invités à jouer en plein air. Pour vous inscrire, il suffit de déposer le formulaire à l'accueil du Quai des Arts ou de l'envoyer par mail à contact@quaidesarts.fr Pour cette 35ème édition, rendez-vous le mardi 21 juin. Plus d'infos ICI