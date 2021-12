Manifestation de plus de 700 motards en colère de la Manche ce samedi

Manifestation, des motards en colère de la Manche ce samedi.

Ils sont plusieurs centaines, 400 motards estimés, à avoir bloqué le rond point de la Glacerie à cherbourg, un peu avant 11h, avant de rallier la préfecture de la Manche à Saint-Lô, en convoi.



Ils se sont ainsi retrouvés à plus de 700 motards à Saint-Lô selon la police un millier selon les organisateurs. Ils sont venus de la Manche mais aussi des départements limitrophes.



Une opération contre le contrôle technique des deux-roues motorisés, l'interdiction de circuler pour les véhicules mis en service avant 2000 à Paris avant une extension à la région parisienne et aux capitales régionales s'inquiète la Fédération des Motards en colère.



Les motards dénoncent un racket permanent de la part de l' Etat.

Ecoutez ces motards, Dimitri, Cyril, Laure, Guillaume et Julien, ils sont âgés de 23 à 40 ans, et plus de 10 ans de pratique de la moto pour les plus âgés.

us promettent de revenir manifester au cours de ces prochaines semaines avec une manifestation qui pourrait être nationale en avril prochain.