L'interview décalée de Yannis Mancelle du Oissel MRN Handball

Quel serait ta sélection nationale pour les JO de Rio pour l’été prochain ?

Ailier Gauche : Jonathan Cléry, Thomas Roussel

Arrière Gauche : Morgan Staigre, Romain Gomez

Demi-Centre : Loic Prieur, Rémi Oliver

Arrière Droit : Jeremy Tsafack, Dusan Tomic

Ailier Droit : Thibault Guichard, moi

Pivot : Samir Ba Said, Hugo Lemarchand

Gardien : Naim Sarni, Mory Diawara

Est-ce qu’on t’a déjà confondu avec une célébrité ? Qui ? A qui penses-tu ressembler ?

Non jamais ou on ne me l’a jamais dit.

Quel métier aimerais-tu faire après ta carrière de sportif de haut-niveau ?

J’y réfléchis actuellement encore mais rien n’est très définit pour le moment.

As-tu un restaurant à nous conseiller sur Rouen ?

La petite ardoise, 2 Place Saint-Marc, 76000 Rouen

Quel serais ton costume si tu étais invité à une soirée déguisée ?

J’ai déjà porté le costume de Commandant de bord mais j’aime plutôt les tenues marrantes



Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ?

Ce serait le pouvoir de voler afin de voyager partout dans le monde

Racontes-nous le moment de ta vie où tu as eu le plus honte ?

C’était au restaurant en Espagne durant un voyage scolaire. Mon portable a sonné pendant le repas et j’ai cru mettre le silencieux mais au lieu de cela, j’ai activé le haut-parleur... haha. Ce fut un grand moment de solitude pour moi devant tout le monde.

Si tu devais décerner le « friedberg d'Or » (action la plus moche durant un match) à un joueur du MRN HB depuis le début de la saison, à qui le donnerais-tu et pourquoi ?

Je le décernerai à Damien (Rouault) pour la même raison que Rémi. Il l’a très bien décrit dans son interview de la semaine dernière. Ce fut pendant une partie de bowling…

Quel est le pari le plus idiot que tu aies fait jusqu’à maintenant ?

Sûrement un pari contre Rémi mais contrairement à ce qu’il dit, il ne gagne pas tout le temps et j’ai même gagné le dernier.

Que ferais-tu si tu gagnais au prochain tirage d’Euromillions ?

Je ferai des cadeaux à mes proches, je voyagerai et je m’offrirai des petits extras pour me faire plaisir.

Que souhaiterais-tu dire aux supporters de MRN HB ?

Tout d’abord, je vous remercie tous de venir nous soutenir et ensuite de faire un maximum de bruit pour les prochains matchs car la saison est encore longue et difficile pour la lutte à l’accession à la ProD2. On compte sur vous

Voici la question que Rémi t’a posée :

Qui est le meilleur de l’équipe au jeu « pierre-feuille-ciseau » ?

Cela se joue entre Dusan et Rémi parce qu’ils inventent des signes. Ils ont créé la tactique de l’araignée !!! lol

A toi maintenant de trouver une question à Naim Sarni qui sera le prochain à faire l’interview :

Quel joueur est le plus blagueur ?