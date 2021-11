Péripéties: acrobaties aériennes au Cirque Théâtre d'Elbeuf

Élaboré par l'acrobate et metteur en scène, Valérie Dubourg, ex-membre de la troupe du cirque plume, Péripéties est une mise en scène pour trois cordistes qui incarnent autant de facettes d'une seule et même femme : "La corde lisse est un symbole fort, note Valérie, cette femme est véritablement nouée, emmêlée".

Professeur à l'Académie Fratellini et à l'École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, Valérie Dubourg y rencontre ses trois interprètes : "J'avais envie de mêler techniques acrobatiques, chorégraphie et dramaturgie. Péripéties fait suite à mon spectacle en solo. Le début du début qui déjà questionnait la place de la femme : une femme tiraillée par ses peurs, ses émotions et ses contradictions".

Pratique. Du 25 au 27 février. Cirque théâtre d'Elbeuf. Tarifs 6 à 16€. Dès 10 ans. 02 32 13 10 50