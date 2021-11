Coupe de France : Clément Daoudou donnera le coup d'envoi de Granville - Marseille

Dans la nuit du 9 au 10 février, le gardien héroïque de l'US Granville avait été agressé dans la rue, suite à la victoire du club face à Bourg en Bresse en 8èmes de finale de la Coupe de France.

Mâchoire et nez cassés

Bilan de l'agression : mâchoire et nez cassés. Clément Daoudou ne pourra pas jouer le 1/4 de finale contre Marseille. C'était pourtant le rêve de celui qui est né à Marseille. Il devra se contenter de donner le coup d'envoi symbolique du match au stade d'Ornano de Caen, le jeudi 3 mars à 21h00.

