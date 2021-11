Corrosion de cuves "extrêmement irradiantes" à l'usine Areva de la Hague

L'autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé à Areva de "renforcer la surveillance" d'évaporateurs de son usine de La Hague, dans laquelle sont retraités des déchets radioactifs. Ces évaporateurs sont des cuves "extrêmement irradiantes" dont "la corrosion est plus rapide que prévu", selon le gendarme du nucléaire. Lors de la Commission Locale d'Information (CLI) de l'usine, l'ASN a précisé que les parois font actuellement entre 8 à 10 mm d'épaisseur contre 14 lors de leur mise en service. L'épaisseur minimum réglementaire est de 5,2 mm.

L'ASN a averti qu'elle pourrait être conduite à imposer l'arrêt d'un évaporateur "en cas de détérioration excessive", ce qui aurait pour conséquence de réduire le volume d'activité de l'usine. L'autorité de sûreté exige qu'Areva, en grande difficulté financière, "installe des moyens supplémentaires permettant de limiter les conséquences d'une éventuelle fuite ou rupture". "La tenue de ces équipements à la pression de leurs circuits de chauffe ou au séisme pourrait être remise en cause dans les prochaines années et potentiellement dès 2018 pour l'évaporateur le plus dégradé", précise le gendarme du nucléaire.

Un programme de remplacement

Areva a indiqué qu'elle travaillait depuis 2015 sur un projet de remplacement progressif des évaporateurs à partir de fin 2021 et qu'elle respectait les demandes de l'ASN. Elle va notamment baisser la température des évaporateurs.

Pour Greenpeace, la date de 2021 n'est pas tenable. "Le remplacement d'un évaporateur et du béton autour est extrêmement long, de plus, Areva devra répondre à des critères draconiens de sûreté qui n'existaient pas dans les années 1980", selon Yannick Rousselet, chargé des questions nucléaires à l'ONG. Il prend cette affaire très au sérieux et redoute de voir des combustibles irradiés bloqués dans les centrales nucléaires, le temps que les évaporateurs soient remplacés. Or, les piscines des centrales sont déjà bien remplies.

Avec AFP