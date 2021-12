Cross Fit : la musculation à un nouveau visage à Caen

Les fêtes de fin d'année sont loin, mais elles ont produit leur effet : +15% d'adhérents en plus au club de Cross Fit de Caen, sur les six premières semaines de l'année. Ici, ne cherchez pas le moindre miroir. Les licenciés ne sont pas du genre à se regarder le nombril.

"Le Cross Fit, c'est de la musculation avec le poids du corps notamment, présente Joris Clément, coach et co-gérant. Tout repose sur l'enchaînement de mouvements fonctionnels variés, de forte intensité." Toute une terminologie accompagne la discipline. Les 130 pratiquants s'entraînent dans une box plutôt que dans une salle, située d'ailleurs au pied du pont de Calix, rue pasteur à Mondeville. Un coach est toujours là pour accompagner les entraînements en petit groupe. "J'avais l'habitude de fréquenter des salles de sport classiques, mais ici la convivialité est bien plus appréciable. Tout le monde connaît ton prénom", apprécie Arthur Salis, licencié depuis un an.

Le club fêtera sa première bougie en avril et sera présent au premier championnat de Normandie de musculation, au gymnase de la Maladrerie à Caen, samedi 5 mars.