Carnaval étudiant de Caen : Ville et Université affichent leur entente

À l'issue d'un comité de pilotage organisé en Préfecture ce matin, Ville et Université de Caen se sont mis d'accord sur le point de départ du carnaval étudiant, le mardi 8 mars prochain. Le cortège s'élancera aux alentours de 15h depuis l'esplanade de la Paix, devant et non sur le Campus 1, comme le souhaitait l'Université. Le défilé suivra ensuite le trajet habituel (rue du Gaillon, rue des Fossés Saint-Julien, esplanade Jean Marie Louvel, avenue Albert Sorel, boulevard des Baladas) jusqu'au Parc des Expositions.

L'Université, qui ne prend pas part à l'organisation du carnaval, a toutefois annoncé la suspension des cours sur le campus 1 le mardi 8 mars, de 13h30 à 15h30. « Pour éviter les intrusions, les dégradations, nous procéderons à la sécurisation des bâtiments en proximité immédiate », a indiqué Marc Levalois, administrateur provisoire de l'Université. Coût pour l'institution : « entre 80 000 et 100 000 euros », a précisé Dominique Kervadec, vice-président de l'Université.

La Ville, de son côté, qui a voté en janvier dernier un budget de 80 000 euros pour l'événement, mobilisera le mardi 8 mars la totalité des effectifs de sa police municipale, soit « 70 agents », a souligné Aristide Olivier, maire adjoint en charge notamment de la vie étudiante. Les moyens déployés par la Préfecture ne sont eux pas encore connus mais devraient être « exceptionnels » et « sensiblement les mêmes que l'an dernier », selon l'élu.

Comme en 2015, un concert attendra les carnavaliers au Parc des Expositions après le défilé. Les groupes Navii, Superbus, Les 3 Mousquetaires et Julian Perretta sont annoncés. Les festivités doivent durer « au moins jusqu'à 23h30 ».