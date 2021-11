Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Top 50 au Zénith : le retour des 80's

Présenté par Marc Toesca, ex-animateur du Top 50 sur Canal +, ce spectacle mêle karaoké géant, images d'archives et tubes en live pour revivre la fièvre des années 80.

Pratique. Jeudi 25 février à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 41 à 56€. www.premierrang.trium.fr

- Karimouche fait mouche

Avec son deuxième album Action, Karimouche prône le mélange des cultures et innove en faisant rimer le verbe de Fréhel avec le raï populaire d'Afrique du Nord : un style urbain et un esprit frondeur qui séduit.

Pratique. Vendredi 26 février à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 12 à 15€. Tél. 02 32 94 90 23

- Rover : l'air " ange"

Le colosse à la voix d'ange ose de nouvelles explorations musicales enchanteresses avec son dernier album Let it glow : un retour sur soi et une quête d'identité qui le dévoile un peu plus et annonce un nouveau cycle.

Pratique. Vendredi 26 février à 20h30. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 9 à 18€. Tél. 02 35 73 95 15

- La bosse du crime

Animée par un chercheur du CNRS, cette conférence dévoile les dérives de la phrénologie, une pseudo-science à la mode au XIXe qui prétendait révéler les prédispositions des individus en fonction de leur crâne.

Pratique. Samedi 27 février à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 15 59 95

- Qui connaît la chanson?

Le Safran Collectif donne rendez-vous aux amoureux de la comédie musicale pour un medley dans lequel on retrouvera les meilleures productions américaines ainsi que des extraits de théâtre musical : un show endiablé.

Pratique. Samedi 27 février à 18h30 et 20h30. L'Écho du Robec à Darnétal. Tarifs 2 à 5€. Tél. 02 35 15 02 10

- Merci M. Bourvil: un bel hommage

La ville de Malaunay, en partenariat avec l'association Les messagers de l'espoir, organise un concert caritatif au profit de Kimy, une petite fille handicapée, avec au programme théâtre, musique et bonne humeur.

Pratique. Dimanche 28 février à 15h. Centre Boris Vian à Malaunay. Tarif 13€. www.malaunay.fr

- Michel Leeb incarne Le Tombeur

Dans la comédie culte de Robert Lamoureux, Michel Leeb incarne un séduisant célibataire beau parleur qui collectionne les maîtresses. Mais quand un mari jaloux le menace, il lui faut faire des choix.

Pratique. Dimanche 28 février à 16h. Zénith de Rouen. Tarifs 40 à 48€. www.citylive.trium.fr

- Thé dansant sur la Bodega

Le bateau La Bodega organise des rendez-vous dansants tous les dimanches après-midi avec le duo guinguette Tango del Rey.

Pratique. Tous les dimanches de 14h à 18h. La Bodega quai Ferdinand de Lesseps à Rouen. Tarif 13€. Tél. 02 35 73 08 59

- 78e salon des artistes indépendants

Comme chaque année, le salon des artistes indépendants prend ses quartiers à la Halle aux Toiles pour nous présenter un panorama de l'art normand actuel.

Pratique. Jusqu'au 28 février, tous les jours 14h30-19h. Halle aux Toiles à Rouen. Gratuit. Tél. 06 60 56 99 53

- Une amusante pièce de La Cie Dagor

Composée pour les enfants, Culotte et crotte de nez confronte deux individus qui s'ennuient sur un canapé : le départ d'aventures imaginaires trépidantes, de disputes en jeux, et la naissance d'une complicité.

Pratique. Mercredi 2 mars à 14h30. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 3 à 8€. Tél. 02 35 69 12 13

- Grupo Compay Segundo

Révélé sur la scène internationale par le film Buena Vista Social Club, le génial compositeur cubain Compay Segundo a désigné ces talentueux musiciens comme ses héritiers spirituels avant sa mort en 2003.

Pratique. Le 2 mars à 20h30. Le Rive Gauche à St-Étienne-du-Rouvray. Tarifs 15 à 25€. Tél. 02 32 91 94 94