Bordeaux et Anvers désormais accessibles depuis l'aéroport de Caen

Trois allers-retours par semaine entre Caen et Bordeaux, et trois autres entre Caen et Anvers, en Belgique : c'est l'annonce faite ce mercredi matin par la compagnie aérienne Chalair. De quoi offrir une alternative séduisante à la route et au train, principalement pour la clientèle d'affaires, comme l'explique Alain Battisti, le PDG de l'entreprise :

"De manière générale, on essaie d'être sur des marchés de niche où le train n'est pas une concurrence", a expliqué Alain Battisti, qui mise sur "le sentiment qu'il existe un potentiel. C'est un pari économique pour nous, car [l'importance de ce marché] n'est pas une science exacte".

Premier vol de ces nouvelles lignes, dès le 15 mars vers Bordeaux, et le 4 avril vers Anvers, et pour des tarifs à partir de 135 euros l'aller simple. Ces deux nouvelles destinations devraient conforter la progression de l'aéroport de Carpiquet, qui affichait en 2015 un trafic de 129 000 passagers, en hausse de 12% en un an.