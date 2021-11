Des écoliers du Mesnil-Esnard récompensés par l'Académie des Sciences

Accompagnés par leur enseignante, Christine Blaisot, ils ont travaillé tout au long de l'année 2015 sur leur projet intitulé "La météo et le climat", en partant de mesures de températures jusqu'à l'étude des gaz à effet de serre. Ce travail, "remarqué et salué" en pleine période de la COP21, a séduit le jury composé d'experts et de scientifiques.

Un travail audacieux

Un jury qui ne tarit pas d'éloges sur ce travail en soulignant au passage "son audace, associée à la persévérance, la curiosité, et l'implication d'une enseignante et de ses élèves". Une dizaine de disciplines ont été utilisées et approfondies dans le projet, parmi lesquelles l'éducation au développement durable, les mathématiques, l'histoire-géographie, le français et même l'éducation musicale.