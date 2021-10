Renault Trucks: la colère a payé

Les salariés de Renault Trucks ont entamé un nouveau mouvement de grève hier, lundi 26 avril. Ce mouvement fait suite aux Négociations annuelles obligatoires (NAO), organisée le 21 avril dernier, qui proposait une augmentation salariale de 0,7% soit 15 €. Ce débrayage aura permis aux salariés de Renault Trucks, de gagner 11 € de plus; soit une augmentation salariale de 1,2% soit 26 €.



De leur coté, l'intersyndical CGT, Force Ouvrière, CFDT et Sud ont appelé les 850 salariés de Bosh Mondeville à cesser le travail pendant une heure, le temps de la venue du Directeur des ressources humaines. Ce mouvement a pour but de protester contre lma hausse salariale de 23% des cadres tandis que la leur a été moindres.



